Саратовские подростки гоняют на авто с армянскими номерами

Саратов онлайн

Вчера вечером, 16 августа, в паблике Саратов Онлайн появились фотографии местных подростков, которые катаются на машине, высунувшись из окна и подвергают свою жизнь опасности. Пост анонимного горожанина обеспокоил посетителей сообщества.

На предоставленных снимках запечатлен серебристый автомобиль Mercedes. Машина имеет номера республики Армения. Девочка и юноша, по виду несовершеннолетние, катаются на иномарке, сидя на боковом окне, что, безусловно, является нарушением ПДД.

По сообщению анонима, действие происходит на центральной улице поселка Александровка, что с недавних пор включен в состав Саратова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.