Большая часть пожаров на природе в Саратовской области происходит на островах

Губернатор провел совещание с зампредами и министрами Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Сегодня, 16 августа, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание с зампредами и профильными министрами. Рассмотрели ход реализации нацпроектов Президента Владимира Путина, а также ярмарки и пожароопасность в Саратовской области.

Зампред Роман Ковальский рассказал, что в регионе уже собрали 75,1 тыс. тонн овощей и 45,3 тыс. тонн картофеля, что больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также, по поручению губернатора, в области появились 17 новых торговых площадок. Всего в регионе действуют 284 ярмарки на 6,2 тыс. торговых мест. Ежедневные ярмарки проводят в 22 районах, выходного дня – в 16-ти. Цены на овощи и картофель колеблются от 20 до 35 рублей за килограмм.

Министерствам сельского хозяйства и экономического развития и торговли Радаев поручил держать на постоянном контроле проведение ярмарок сельхозпродукции и уровень цен на них. Особое внимание – уделить отдалённым заволжским районам, где нет собственных производителей овощей и картофеля.

По данным министерства экологии и природных ресурсов, за 10 дней из-за жары выросло число пожаров. За это время произошло четыре возгорания на полигонах минобороны, три – на землях лесного фонда. Основная площадь пожаров – на волжских островах. Установлен виновник пожара в Вольском районе – там мужчина на острове развел костер.

Председателю правительства Роману Бусаргину губернатор поручил дополнительно закупить 40 прицепных пожарных помп.

- Ситуация из-за аномальной жары остается сложной. Все службы – в круглосуточной боевой готовности, но высокий температурный режим не спадает, осадков недостаточно, а местами распространению пожаров способствует сильный ветер. Поручаю, не затягивая, провести доукомплектацию и приобрести для районов 40 единиц прицепной пожарной техники, - цитирует губернатора его пресс-служба.

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