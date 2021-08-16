Молодой саратовец на «одиннадцатой» пострадал в столкновении с иномаркой

госавтоинспекция
Сегодня, 16 августа, на Ново-Астраханском шоссе в Саратове произошла авария, в которой пострадал молодой человек, об этом сообщает региональная госавтоинспекция.
Сообщение о ДТП поступило в 13:30, оно случилось около дома 2а на Ново-Астраханском шоссе.
Столкнулись KIA и «одиннадцатая».
В результате аварии пострадал 23-летний водитель ВАЗ – 2111.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.