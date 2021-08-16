Молодой саратовец на «одиннадцатой» пострадал в столкновении с иномаркой

госавтоинспекция

Сегодня, 16 августа, на Ново-Астраханском шоссе в Саратове произошла авария, в которой пострадал молодой человек, об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Сообщение о ДТП поступило в 13:30, оно случилось около дома 2а на Ново-Астраханском шоссе.

Столкнулись KIA и «одиннадцатая».

В результате аварии пострадал 23-летний водитель ВАЗ – 2111.

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