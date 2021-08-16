Жительница Екатериновки показала замазанные трещины и засыпанные щебнем ямы на дороге

Сегодня, 16 августа, жительница Екатериновки Саратовской области пожаловалась в соцсети на некачественный ремонт тротуаров. Женщина поделилась видео.
На записи видно, что «ремонт» представляет собой заделанные ямы и трещины вместо полноценной укладки асфальта. Но это ещё не всё – в некоторые ямы просто насыпали щебень.
- Вот такой вот ремонт квадратиками сделали на нашей улице, - комментирует автор поста, уточняя, что речь идет о Кооперативной.
Женщина интересуется, кто отвечает за ремонт дорог.
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