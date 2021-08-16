Жительница Екатериновки показала замазанные трещины и засыпанные щебнем ямы на дороге

Сегодня, 16 августа, жительница Екатериновки Саратовской области пожаловалась в соцсети на некачественный ремонт тротуаров. Женщина поделилась видео.

На записи видно, что «ремонт» представляет собой заделанные ямы и трещины вместо полноценной укладки асфальта. Но это ещё не всё – в некоторые ямы просто насыпали щебень.

- Вот такой вот ремонт квадратиками сделали на нашей улице, - комментирует автор поста, уточняя, что речь идет о Кооперативной.

Женщина интересуется, кто отвечает за ремонт дорог.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.