Сторонник Навального после митинга в Саратове распылил перцовый газ в лица полицейским

Саратовца оштрафовали за нападение на полицейских. Подробности сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что вечером 21 апреля подсудимый возле КПП УМВД по Саратову, не желая быть привлеченным за участие в несанкционированном митинге за свободу оппозиционного политика Алексея Навального, брызнул в лица двум полицейским из газового балончика.

На суде горожанин признал вину. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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