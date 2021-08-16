Молодые саратовские художники создали монстров в постмодерне

Фото минкульта Саратовской области

19 августа в Саратовском музее имени Радищева откроется выставка проекта «АРТ-Мастерская XXI».

Выставка начнется в 17 часов на Радищева, 41. Представят работы 80-ти художников в возрасте от 18 до 35 лет. Творцы представляют шесть мастерских, руководят которыми заслуженные художники РФ, действительные и почетные члены Российской академии художеств, теоретики искусства.

Темой третьего форму стал «Бестиарий»:

- Молодые художники получили задание представить окружающую действительность без привычной апелляции к слову, что характерно для нашей культуры, и предъявить само изображение как самодостаточный образ, как замкнутую в себе загадку, ключ к которой зритель должен подобрать вместе с автором, - говорится в сообщении областного минкульта.

12 молодых художников участвуют в работе творческой мастерской Михаила Гаврюшова «Комбинаторика вымышленного». Они представят произведения-рефлексии на тему традиционных мифологических существ, молодые люди занимаются созданием новых комбинаторных образов из фрагментов классических монстров.

В 15 часов в музее пройдет круглый стол, а в 17:30 мастер-класс по цифровому искусству. Планируется выпустить 3-й том монографии «АРТ-Мастерская XXI».

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