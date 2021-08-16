Аномальная жара вернулась в Саратовскую область

Синоптик регионального гидрометцентра Лариса Васильева рассказала о погоде в Саратовской области на эту неделю.

- Нас ожидает аномально жаркая погода. Высокий температурный режим, на девять градусов выше климатической нормы. Это в период с 17-го по 21-е августа, - сказала Васильева.

Похожая ситуация наблюдается во всем Приволжском федеральном округе и на востоке Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также в Якутии. Об этом рассказал руководитель федерального Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ночью будет от 17 до 22 градусов, в пониженных местах – до +13°С. Завтра днём – 32-37. С 18-го по 20-е обещают от 33 до 38, на Востоке и Юго-востоке – до +40°С – сильная жара.

Осадки на этой неделе ожидаются в ближайшие сутки. Завтра в Правобережных районах ожидаются локальные кратковременные дожди и грозы.

Ветер юго-восточный – 5-10 метров в секунду, днем местами порывы – до 14 м/с.

В Саратове ближайшей ночью будет от 18 до 20 градусов, завтра днем – 33-35. С 18-го по 20-е августа: ночью – 18-20, днем – 35-37.

Температура воды в Волге сегодня, 16 августа, утром составила 24,8. Так, в связи с тем, что ночи стали длиннее, вода начала потихоньку остывать.

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