Коронавирусом в Саратовской области заболели еще 248 человек

За прошедший день в Саратовской области коронавирусом заразились ещё 248 человек. Всего на 16 августа в регионе зафиксировано 77 167 случаев.

Выписали с начала пандемии 71 663 человек, за сутки – 213.

В Саратове нашли 97 новых случаев, в Энгельсском районе – 34, а в Балаковском – 25.

Среди заразившихся 10 детей до 14 лет и 87 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 81-го пациента, бессимптомно переносят COVID-19 один саратовец.

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