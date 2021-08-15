«Пивной бульвар» в Саратове работал после 23 часов

Сегодня, 15 августа, ночью в бар на проспекте Кирова в Саратове приехала полиция. «Пивной бульвар» работал после 23 часов. Напомним, работа общепита, по рекомендации Роспотребнадзора, разрешена в регионе с 6 утра до 11 вечера.

Всех гостей заведения оставили внутри до конца рейда. Один из посетителей Александр Орлов рассказал о произошедшем в соцсети:

- Скручивали, выламывали руки, а через десять минут стали всех отпускать.

Исполняющий обязанности начальника пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области Владимир Костеров рассказал, что полиции пришлось доставить несколько саратовцев в отделение за оскорбления и агрессию в их адрес. На одну из задержанных завели дело. «Пивной бульвар» понесет ответственность за работу после 11-ти.

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