Саратовцы ищут родственников потерявшего память пенсионера

"Лиза Алерт" Саратов
Вчера, 14 августа, волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» обратились к жителям региона с просьбой помочь в поисках родственников потерявшего память пожилого мужчины.
79-летний Валентин Артемович Фролов на данный момент находится в одной из больниц города Ростов в Ярославской области.
Он был обнаружен в ночь с 13 на 14 августа 2021 года. Мужчина потерял память.
Всех, кому что-либо известно о родственниках этого человека, просят обратиться по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ). Инфорг: Ваниль Анна 89807724330
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