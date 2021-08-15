Саратовцы ищут родственников потерявшего память пенсионера

"Лиза Алерт" Саратов

Вчера, 14 августа, волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» обратились к жителям региона с просьбой помочь в поисках родственников потерявшего память пожилого мужчины.

79-летний Валентин Артемович Фролов на данный момент находится в одной из больниц города Ростов в Ярославской области.

Он был обнаружен в ночь с 13 на 14 августа 2021 года. Мужчина потерял память.

Всех, кому что-либо известно о родственниках этого человека, просят обратиться по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ). Инфорг: Ваниль Анна 89807724330

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