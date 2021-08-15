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Происшествия15 августа 2021 10:54

Из пожара в Домах 8-го Марта эвакуировали 20 саратовцев и спасли троих детей

Всего спасли девять человек
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Вчера, 14 августа в Октябрьском районе Саратова произошел пожар в подвале. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В 23:14 пожарные получили сигнал о пожаре в подвале Домов 8-го Марта. Горели 15 квадратных метров вещей.

Эвакуировали 20 человек, спасли девятерых, в том числе троих детей. На месте работали пять единиц техники.

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