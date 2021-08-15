Житель Хвалынска попал в больницу из-за женщины за рулем японской иномарки

Машина перевернулась, выехав с дороги Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 14 августа, в Хвалынске Саратовской области мужчина попал в больницу после ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 7 часов вечера возле дома №1г на Российской республике 36-летняя женщина за рулём Toyota не смогла совладать с автомобилем и опрокинулась, съехав с дороги.

Впоследствии аварии в больницу попал 33-летний пассажир. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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