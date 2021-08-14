В Саратове утвердили прорывные проекты и предложения в Народную программу ЕР

Члены ЕР обсудили Народную программу Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 14 августа, 135 делегатов приняли участие в расширенном заседании саратовского регионального политсовета партии «Единая Россия».

Заседание, часть участников которого присутствовала по видеосвязи, прошло по инициативе местных отделений по принятию предложений в Народную программу партии.

В разработке программы по всей стране принял участие 1 млн человек, от Саратовской области поступило более 79 тыс. предложений. При этом, сегодня на учёте во всех местных отделениях ЕР в Саратовской области состоят 45 852 члена партии.

- Такого массового обсуждения ранее не было. Такая открытая позиция партии помогла привлечь предложения не только членов ЕР, но и людей не состоящих в партиях. Инициативы, которые сегодня будем обсуждать, впоследствии будут защищаться на съезде партии. Это во многом прорывные проекты, которые дадут долгосрочный эффект, - сказал открывая заседание депутат ГД Николай Панков.

Начали обсуждение с проектов, которые касаются областного центра. Мэр Михаил Исаев заявил, что город сегодня стоит перед решением задач, которые не решались десятилетиями. Первой он назвал транспортную проблему и ее решение - строительство скоростного трамвая. Этот транспорт по маршруту 3 трамвая не будет стоять в пробках. Исаев отметил, что есть видение, как объединить четыре маршрута трамвайного сообщения, которые соединят город от Поливановки в Ленинском районе до Комсомольского поселка в Заводском.

Вторым предложением в Народную программу Исаев назвал строительство сложной развязки на Стрелке, а третьим - строительство высокотехнологичного технопарка на пересечении улиц Радищева и Кутякова.

Сергей Улегин, как координатор спортивного проекта партии, предложил свои темы в программу, связанные с зимними видами спорта.

По его словам, на трёх ледовых аренах Саратова времени для местных спортсменов не хватает. Спортсмены и родители молодежи дали предложение по строительству ледовых дворцов по всем районам Саратова. Панков поддержал идею и предложил расширить до программы строительства ледовых арен в каждом городе Саратовской области.

Плавательные бассейны во всех районах области - такое предложение поступило от Калининского района.

От Балаково поступило предложение по реконструкции и возобновлению работы местного аэропорта, а также пляжа и набережной.

В программу также записали расширение до четырех полос дороги от Энгельса до Балакова.

Набережная в Энгельсе длиной 13 км, расширение пляжа там же – этим не занимались с 1953 года. Также в программу внесли новый пляж в Хвалынске.

Отдельно обсудили тему водоснабжения, особенно заволжских районов, развитие там мелиорации.

Также поступили предложения о строительстве новых очистных сооружений, проведении очистки малых рек, передаче дороги Саратов-Балтай на федеральный уровень, о строительстве объездной дороги вокруг Пугачева, восстановлении детских лагерей, о строительстве взлетно-посадочной полосы в летном училище в Красном Куте, о ремонте прежних и строительстве новых студенческих общежитий и другие.

Эти предложения поддержали, включив в Народную программу, которая будет окончательно сформирована и представлена делегатами от региона для защиты на Съезде партии 24 августа.

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