Коронавирусом в Саратовской области заболели еще 256 человек

За прошедший день в Саратовской области коронавирусом заразились ещё 256 человек. Всего на 14 августа в регионе зафиксировано 76 667 случаев.

Выписали с начала пандемии 71 226 человек, за сутки – 220.

В Саратове нашли 99 новых случаев, в Энгельсском районе – 40, а в Балаковском – 15.

Среди заразившихся 14 детей до шести лет, 12 – от семи до 14, пятеро подростков в возрасте 15-17-ти и 62 человека старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 90 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 трое саратовцев.

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