Губернатора Радаева на ярмарке «Палитра ремесел» пригласили в Дагестан

Изготовители уникальной посуды из Дагестана пригласили Радаева на ярмарку к себе. на Кавказ Фото: Александр Уриевский

Несмотря на жару, 13 августа ярмарка "Палитра ремесел" стартовала на Театральной площади Саратова и губернатор Радаев прошел по всем рядам. Поблагодарил каждого из приехавших из других регионов и особенно - местных производителей.

Продавцы дагестанской посуды пригласили Радаева в Дагестан, после того, как он заинтересовался способом изготовления необычно красивых деревянных кувшинов.

Задержался Радаев у лотка саратовских кузнецов - кроме кованых крючков и предметов интерьера они продают особо острые трехслойные ножи.

- Какая вкуснотища! - воскликнул Радаев у лотка с архангельским сладостями и пряниками. В подарок получил пряник - козулю в виде белого медведя.

- Символично, - сказала продавщица в архангельском народом костюме.

Целую стопку банок меда подарили главе региона производители из села Лох Новобурасского района. Губернатор заметил, что такие наборы нужно закупать и дарить приезжим в Саратовскую область вип-гостям.

Министру экономразвития поручено в рамках соответствующих грантов закупать подобную продукцию у ремесленников.

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