Исаев: саратовские зарплаты вырастут до 44 тысяч рублей

Сегодня, 13 августа, в Саратове прошел брифинг по вопросам бюджетных показателей города.

Мэр Михаил Исаев рассказал, что по расходам на одного жителя Саратов занимает второе место среди похожих городов. В 2018 году город занимал восьмое место. Так, на одного саратовца город тратит 30 725 рублей.

- Мы превзошли Волгоград, Омск, Самару, Уфу, Оренбург, Ижевск, - отметил Исаев.

Также глава городской администрации рассказал, что в Саратове выросли зарплаты. В дальнейшем, прогнозируют чиновники, средняя зарплата в городе составит 42-44 тысячи рублей.

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