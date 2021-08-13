В Саратове началась ярмарка «Палитра ремесел»

Валерий Радаев посетил ярмарку «Палитра ремесел» Фото: Александр Уриевский

Сегодня 13 августа, на Театральной площади Саратова проходит выставка-ярмарка «Палитра ремесел». На первый день работы пришел взглянуть глава региона Валерий Радаев. Обход начался через ряд торговцев медом а потом - через выставку художников.

-Вот все по баночке возьмите - вот нам и прибыль - торговка медом из района предложила губернатору и сопровождающим его чиновникам и журналистам купить медку.

- Ну а что, купите, действительно, - предложил министру экономразвития Радаев. Тот пообещал купить.

На Театральной площади началась ярмарка «Палитра ремесел» Фото: Александр Уриевский

Оказавшиеся на ярмарке сенатору Татьяне Касаевой Радаев предложил купить картины Саратовской художницы Дарьи

- В совфеде подарите коллегам, чтобы виды Саратова там были, - заметил губернатор. Касаева пообещала.

Из мордовии умельцы, муж и жена, привезли деревянные поделки и резные игрушки. Они презентовали губернатору мордовочку - маленькую деревянную куклу в виде брелка в ирзянском мордовском узоре. Также главе региона вручили архангельскую сладость козулю и медовый набор из села Лох Новобурасского района.

Ярмарка продлится до 15 августа.

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