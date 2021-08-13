Влюбленные балаковцы не смогли в пять утра снять с себя наручники и вызвали спасателей

В Балакове Саратовской области спасатели освободили из наручников влюбленную пару. Об этом пишет местный портал «Sutynews».

Вызов в один из домов на улицу Факел Социализма поступил в 5:40 утра. Молодые люди застегнули на себе наручники, а вот расстегнуть их уже не смогли.

Прибывшие на место спасатели при помощи технических средств помогли влюбленным.

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