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Происшествия13 августа 2021 12:25

Третий день в Саратове тушат лесной пожар на территории Минобороны

Огонь удалось локализовать
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Уже третий день неподалеку от села Быковка в Саратове горит лес. Напомним, начался пожар ещё 11 августа.

Вчера «Комсомолка» писала, что огонь ещё не потушили. Напомним, горит лес на территории, принадлежащей Минобороны РФ,

Сегодня, 13 августа, в региональном МЧС уточнили, что огонь удалось локализовать в 11:30, площадь пожара уточняется.

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