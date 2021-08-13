Саратовская мэрия планирует массовую вырубку деревьев в центре города

Сегодня, 13 августа, в саратовской администрации пройдет заседание комиссии по сохранению зеленых насаждений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Рассмотрят 23 заявки на снос и обрезку зеленых насаждений. В центре хотят вырубить 135 деревьев: 44 тополя, 18 вязов, по четыре штуки ив и берез, 31 клен, шесть елей, по две рябины, яблони, липы, сирени и ясеня, 17 каштанов и один абрикос. По документам, только 17 деревьев признаны аварийными.

Вырубка планируется и на проспекте Кирова. Там уничтожат 17 конских каштанов, одну пятиствольную рябину, 27 кленов и двух мелколистных лип. Также обрежут три каштана.

Ещё 117 деревьев хочет вырубить ООО Институт «Проектмостореконструкция». Это нужно для строительства дороги на улице Евгения Долгина в Ленинском районе.

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