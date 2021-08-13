Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 августа 2021 12:02

Уже скоро жители Юбилейного смогут позаниматься на новом ФОКе

На следующей неделе установят тренажеры
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из Instagram Николая Панкова

Фото из Instagram Николая Панкова

ФОК открытого типа в саратовском поселке Юбилейный готовится к открытию. Об этом рассказал Николай Панков в своём Instagram.

На данный момент на новом ФОК заканчивают укладку рекортанового покрытия на беговых дорожках. Уже смонтированы опоры для освеения и установлен забор. На следующей неделе нанесут разметку и установят тренажеры. Уже скоро местные жители смогут прийти позаниматься.

Спортобъект будет многофункциональным. Там смогут позаниматься и любители бега, и хоккея, футбола, воркаута. Обеспечены условия для занятий людей с ограниченными возможностями.

Аналогичные объекты уже построены в Вольске и Пугачеве.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.