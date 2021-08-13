Уже скоро жители Юбилейного смогут позаниматься на новом ФОКе

Фото из Instagram Николая Панкова
ФОК открытого типа в саратовском поселке Юбилейный готовится к открытию. Об этом рассказал Николай Панков в своём Instagram.
На данный момент на новом ФОК заканчивают укладку рекортанового покрытия на беговых дорожках. Уже смонтированы опоры для освеения и установлен забор. На следующей неделе нанесут разметку и установят тренажеры. Уже скоро местные жители смогут прийти позаниматься.
Спортобъект будет многофункциональным. Там смогут позаниматься и любители бега, и хоккея, футбола, воркаута. Обеспечены условия для занятий людей с ограниченными возможностями.
Аналогичные объекты уже построены в Вольске и Пугачеве.
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