Уже скоро жители Юбилейного смогут позаниматься на новом ФОКе

Фото из Instagram Николая Панкова

ФОК открытого типа в саратовском поселке Юбилейный готовится к открытию. Об этом рассказал Николай Панков в своём Instagram.

На данный момент на новом ФОК заканчивают укладку рекортанового покрытия на беговых дорожках. Уже смонтированы опоры для освеения и установлен забор. На следующей неделе нанесут разметку и установят тренажеры. Уже скоро местные жители смогут прийти позаниматься.

Спортобъект будет многофункциональным. Там смогут позаниматься и любители бега, и хоккея, футбола, воркаута. Обеспечены условия для занятий людей с ограниченными возможностями.

Аналогичные объекты уже построены в Вольске и Пугачеве.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.