Саратовскую область атаковали мотыльки-вредители

Фото регионального минприроды

За прошедший день жители Саратова и области заметили большое количество мотыльков. Насекомые устроили нашествие на дачные участки, залетали в подъезды и окна машин.

Региональное минприроды обратилось за разъяснениями к биологам:

- Появление лугового мотылька довольно распространенное явление при благоприятных погодных условиях. И связано оно с солнечной активностью. Это природное явление. Однако, учитывая тот факт, что мотылек относится к вредным насекомым, необходимо наблюдать за состоянием сельхоз полей в регионе, поскольку гусеницы мотылька способны повреждать ячмень, пшеницу, сорго и картофель. Заселяет насекомое и более 200 видов дикорастущих и сорных растений, на которых популяция сохраняется и развивается. Наибольший ущерб мотыльки наносят сахарной свекле, многолетним бобовым, подсолнечнику, гороху, кукурузе, овощным растениям. Мы с вами никак не можем повлиять на солнце. И такие периоды увеличения популяции мотылька, замечено, происходят с периодичностью раз в 12 лет, - рассказал доктор биологических наук, профессор по кафедре морфологии и экологии животных Саратовского государственного университета Василий Аникин.

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