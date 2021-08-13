Неизвестные подожгли детскую горку в Энгельсе

Горку, котрую детям построил местный житель, успели потушить Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 12 августа, в Энгельсе загорелась детская горка. Пожар произошел во дворе одного из жилых домов, о чем информирует ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение о возгорании поступило в 8:14 из поселка Новопушкинское. На пульт дежурного сообщили о пожаре на детской площадке на Изумрудной улице. Площадь пожара составила три квадратных метра, горела детская деревянная горка.

На тушение выезжал один пожарный расчет, однако участвовать в нем специалистам не пришлось. Сторож парка, увидев пожар, самостоятельно справился с ним до приезда пожарных.

По словам инспектора Госпожнадзора, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц. Эту горку своими руками сделал для детей поселка местный житель.