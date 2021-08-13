Исаев отчитал перевозчиков за отказ бесплатно возить ветеранов

Сегодня, 13 августа, глава саратовской администрации Михаил Исаев раскритиковал перевозчиков, которые отказываются возить ветеранов бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Исаев встретился с жителями Октябрьского ущелья на конечной остановке общественного транспорта.

- Ветераны сообщили мне, что с них берут плату в общественном транспорте и не принимают во внимание их социальные проездные, а также отказывают в выдаче билетов. Такое поведение компаний-перевозчиков меня не устраивает. Считаю, что это неуважение и хамство с их стороны к тем, кто долгие годы трудился ради будущих поколений. Если государство предоставило им льготу - она должна работать, - пишет мэр в своём Instagram.

Глава города поручил своему заму Дмитрию Алексееву в понедельник провести совещание по поводу заключения договоров на возмещение затрат на перевозку льготных категорий граждан.

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