Изменилось расписание автобусов Саратов – Усть-Курдюм

Сегодня, 12 августа, изменилось расписание автобусов из Саратова в Усть-Курдюм. Об этом сообщает региональное минтранспорта.

№243т будет теперь отправляться с Радищева в: 7:50, 9:40, 11:30, 15:00, 16:50 и 18:50; а из Усть-Курдюма в: 6:35, 8:30, 10:35, 12:35, 15:45, 17:35 и 19:35.

№243а будет отъезжать от стадиона «Волга» в 5:15, а возвращаться в 19:35.

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