Пьяный водитель в Федоровском районе попытался избежать ответственности, дав взятку

Следователи Ершова Саратовской области завели дело о покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД. 66-летний житель Федоровского района хотел уйти от ответственности за пьяное вождение.
По версии следствия, вечером 5 августа на улице Почтовая в селе Спартак подозреваемого остановили сотрудники ДПС. От мужчины исходил запах алкоголя. Его посадили в служебный автомобиль для составления административного протокола. Тогда автомобилист предложил правоохранителю решить вопрос 50-ю тысячами рублей. Полицейский попытался убедить мужчину в том, что происходящее незаконно, но тот настаивал на даче взятки.
Сейчас сотрудники регионального СУ СК продолжают собирать доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.
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