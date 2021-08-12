На 1-й Дачной в Саратове трамвай сошел с рельсов

на 1-й Дачной трамвай сошел с рельсов
Сегодня, 12 августа, в Кировском районе Саратова трамвай сошел с рельсов. Очевидец прислал фото с места в редакцию «КП-Саратов».
На снимке видно, что вагон сошел с путей на остановке «1-я Дачная».
Согласно информации сообщества «Трамваи и троллейбусы Саратова», инцидент произошел в 15:57.
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