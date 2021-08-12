Два дома в центре Саратова решили не сносить, а восстановить

Дом на Валовой. Яндекс-карты

В саратовской администрации передумали сносить два дома в Волжском районе. Соответствующие документы подписал мэр Михаил Исаев.

Речь идет о доме №3А, Б на Валовой и №16Б на Соляной.

Первоначально, дома должны были снести до 1 сентября 2023 года. Теперь же до этой же даты предполагается провести в зданиях реконструкцию.

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