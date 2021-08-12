Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2021 12:51

Два дома в центре Саратова решили не сносить, а восстановить

Дома находятся в Волжском районе
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дом на Валовой. Яндекс-карты

Дом на Валовой. Яндекс-карты

В саратовской администрации передумали сносить два дома в Волжском районе. Соответствующие документы подписал мэр Михаил Исаев.

Речь идет о доме №3А, Б на Валовой и №16Б на Соляной.

Первоначально, дома должны были снести до 1 сентября 2023 года. Теперь же до этой же даты предполагается провести в зданиях реконструкцию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.