В коронавирусных госпиталях Саратовской области развернули дополнительные места

В эти минуты в минздраве Саратовской области идет брифинг по вопросам коронавируса. Замминистра Денис Грайфер рассказал о ситуации в регионе.

В ковидных госпиталях вновь увеличили количество коек. Сейчас их уже 3 164, 71% – с кислородной поддержкой. На данный момент свободны 11,2% мест.

Первым компонентом привили 48% населения области, необходимо довести эту цифру до 60%. В категории 60+ укол сделали 34%. Всего в регион поставили 686 тысяч доз вакцины.

Привиты 40% работников образования. До конца месяца планируют уколоть всех. Занятия в школах начнутся, если будут привиты 60%.

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