«КВС» заставят убрать угрожающие жизням саратовцев котлованы

Фото администрации Волжского района Саратова

Вчера, 11 августа, администрация Волжского района Саратова провела проверку соблюдения требований, выдвигаемых к проведению работ на подземных коммуникациях. Чиновники обследовали участки на Малой Горной, 61/77, Соколовой, 44/62 и Трудовом переулке, 3/19. Работы там ведут «КВС».

Были выявлены грубые нарушения. На местах были вырыты котлованы глубиной до трех метров, что угрожает жизням и здоровью саратовцев. Также выяснилось, что нарушены сроки проведения работ.

- Из-за халатного отношения руководства ООО «КВС» длительное время отсутствует нормальное водоснабжение. Единой диспетчерской службой Волжского района ежедневно подаются заявки на подвоз воды для жителей в ООО «КВС», - говорится в сообщении городской администрации.

В отношении «КВС» составили административный протокол.

Напомним, вчера саратовцы жаловались в соцсети на брошенный «КВС» котлован, а губернатор Саратовской области Валерий Радаев отчитал за неспособность решить вопрос с коммунальщиками мэра Михаила Исаева.

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