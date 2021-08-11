Двое жителей Саратовской области утонули на глазах у семей

Аркадакский район

Сегодня, 11 августа, СУ СК по Саратовской области сообщил сразу о двух утонувших жителях региона. Инциденты произошли в Воскресенском и Аркадакском районах.

Первый случай был вчера вечером на берегу Волги возле села Усовка. 24-летний местный житель отправился искупаться вместе с семьей. 10-летняя сестра молодого человека во время купания начала тонуть. Брат бросился ей на помощь и спас, однако сам так и не смог выплыть.

Родственники погибшего сразу же сообщили о случившемся в полицию. Его тело водолазы облспаса извлекли из воды сегодня, 11 августа.

Происшествие в Воскресенском районе

Другой трагичный инцидент был примерно в то же время в Аркадакском районе. 37-летний местный житель пошел купаться на реку Большой Аркадак. В это время на берегу остались его супруга и ребенок. Они видели, что мужчина нырнул и исчез под водой. Женщина сразу же сообщила о случившемся в полицию.

Тело погибшего было поднято на поверхность утром 11 августа водолазами областной службы спасения.

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