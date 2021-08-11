«Палитра ремесел» ждет саратовцев на Театральной площади

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13 августа в Саратове начнется фестиваль народных мастеров «Палитра ремесел». Он пройдет в этом году на Театральной площади.

Опубликована полная программа мероприятия. Аллею у Радищевского музея займет галерея художников. Более 250 мастеров и художников прибыли из 23 регионов и 12 районов области. Фестиваль открыт с 11 до 20 часов. В этом году фестиваль перенесен с улицы Волжской из-за дорожных работ.

Саратовцы смогут приобрести сотни товаров ручной работы. На ярмарке представлены авторская керамика, мыло, бижутерия, изделия из лозы, дерева, одежда, сумки, интерьерные композиции, картины и другие уникальные предметы современного народного творчества. Также на площади можно посмотреть работы участников конкурса «Ремесло глазами юного художника». Мероприятие проходит с соблюдением коронавирусных ограничений.

В онлайн-формате также можно посмотреть мастер-классы и концерты «Палитры ремесел». Вот официальный сайт фестиваля, есть также аккаунты Вконтакте и YouTube. Трансляции проходят ежедневно, на протяжении всего фестиваля с 16 часов. В программе онлайн-экскурсии, песочные сказки для детей, розыгрыши призов и многое другое.

Подробности по телефону: +7(8452) 399-460

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