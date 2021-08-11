Володин поддержал идею Панкова о проекте реконструкции дворов в Балакове

Панков взялся подготовить программу ремонта дворов в Балаково

В 2021 году завершается на 77% программа ремонта всех тротуаров Балакова. На 100% она будет закончена в следующем году. Об этом 11 августа на встрече с жителями спикера ГД Вячеслава Володина в Балаково рассказал курирующий программу ремонта тротуаров депутат ГД Николай Панков.

- Сделают тротуары на основных улицах, подходы к объектам соцсферы. Жители говорят – 55 лет такого в Балаково не было. Предложил обсудить транспортную доступность. Если можно, проект, поддержать по дворовым территориям в Балаково, - предложил Николай Панков.

Володин, как инициатор подобной программы в Саратове, предложение поддержал и предложил Панкову начать готовить проект, чтобы по каждой территории был паспорт двора. Для этого привлекать активных местных жителей.

- Дворы в Балакове должны быть приведены в нормальное состояние. Жителям должно быть комфортно, - отметил Володин.

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