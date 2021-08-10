Жителям центра Энгельса каждую ночь не дают спать мотоциклы, музыка и стрельба

Вчера, 9 августа, житель Энгельса Саратовской области пожаловался в соцсети на ночную жизнь под окнами.

Покровчанин пишет, что каждую ночь на центральной площади города происходит вакханалия, которая не дает уснуть местным жителям. В подтверждение своих слов он прикрепляет видео.

На записи видно и слышно, как по площади гоняют мотоциклы без глушителей, стоит множество машин, из которых громко играет музыка, где-то слышатся звуки похожие на стрельбу.

- Полиция не реагирует ни на вызовы, ни на письменные обращения! Мы, жители города Энгельса, брошены на произвол и вынуждены страдать от бездействия власти! Закон о тишине зачем нужен? Просто, чтобы был?! - пишет возмущенный горожанин.

Комментаторы предлагают ещё раз обратиться в полицию или ГИБДД. Некоторые пишут о том, что можно попробовать самостоятельно урегулировать вопрос путем сбора крепких мужчин, которые провели бы с нарушителями спокойствия разъяснительные беседы.

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