Волонтеры «Лиза Алерт» ищут лысеющего жителя Пугачева

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Волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» ищут пропавшего жителя Пугачева. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Как сообщается на странице активистов в социальной сети, пропал 60-летний Владимир Гусаков из Пугачева. Его разыскивают с 31 июля 2021 года. Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, он нормального телосложения. У него седые короткостриженые волосы и карие глаза. Особой приметой служит залысина на затылке.

В день исчезновения пропавший надел серо-желтые шорты, полосатую бело-коричневую рубашку без рукавов и черные шлепки.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 8 927 122 18 32