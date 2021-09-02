Бывший зек украл из съемной квартиры телевизор и самогонный аппарат

Ранее судимый житель Саратова украл из съемной квартиры самогонный аппарат и телевизор. Похищенное он сдал в комиссионный магазин. Об этом инциденте сегодня, 9 августа, рассказала полиция Ленинского района.

В полицию с заявлением о краже обратился саратовец, который рассказал, что из его квартиры пропало ценное имущество: телевизор и самогонный аппарат. Заявитель обвинил в краже квартиранта. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

Подозреваемого удалось найти быстро, им оказался ранее судимый 28-летний молодой человек. Он признался в содеянном. Похищенное злоумышленник сдал в комиссионный магазин. Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый получил обязательство о явке.

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