Семья с годовалой девочкой из Балашова погибла в ДТП под Вологдой

Фото УГИБДД Вологодской области

Вчера, 8 августа, в 10 утра в Вытегорском районе Вологодской области погибла семья из Балашова Саратовской области.

Трагедия произошла на 262 километре дороги «Вологда-Медвежьегорск». 52-летний балашовец за рулем «ВАЗ-2115» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Renault Duster под управлением 30-летнего мужчины.

Фото АСУНЦ Вытегра

«Ладу» смяло, и находящиеся внутри люди оказались зажаты. Водитель, 29-летняя женщина и годовалый ребенок погибли на месте. Ещё одна 29-летняя пассажирка скончалась в машине скорой. Травмы также получил 52-летний пассажир «Рено».

Уточняется, что маленькой девочке в минувшую пятницу исполнился годик.

Издание «БалашовTV» пишет, что в ДТП погибла вся семья местного жителя Алексея Тараненко. Теперь ему нужно перевезти тела погибших в Саратовскую область и похоронить. Помочь с этим вызвался губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он поручил заняться этим зампреду Роману Грибову.

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