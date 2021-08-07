В Саратовской области от коронавируса погибли еще 19 человек

За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса умерли 19 человек. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.
От осложнений скончались десять мужчин и девять женщин. Самой молодой погибшей было 43. Болела она неделю. Болезнь очень быстро поразила легкие, сообщает региональный минздрав.
Печень 44-летнего саратовца была нездорова. Старшему из погибших было 86.
Всего на 7 июля в Саратовской области не пережили COVID-19 1 864 человека.
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