В Саратовской области от коронавируса погибли еще 19 человек

За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса умерли 19 человек. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

От осложнений скончались десять мужчин и девять женщин. Самой молодой погибшей было 43. Болела она неделю. Болезнь очень быстро поразила легкие, сообщает региональный минздрав.

Печень 44-летнего саратовца была нездорова. Старшему из погибших было 86.

Всего на 7 июля в Саратовской области не пережили COVID-19 1 864 человека.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.