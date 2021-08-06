Прохожий наткнулся на труп пожилого мужчины на пляже в Пристанном

На пляже в Пристанном нашли тело мужчины
Фото: СУ СКР по Саратовской области
На пляже в Пристанном Саратовского района сегодня, 6 августа, нашли тело мужчины. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. Следователи начали доследственную проверку.
По предварительным данным, утром у воды прохожий наткнулся на мертвого мужчину, о чем сообщил в полицию.
Погибшим оказался 73-летний житель Заводского района Саратова.
Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Судмедэксперты установят точную причину смерти мужчины. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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