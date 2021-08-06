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Общество6 августа 2021 15:14

Поселок Солнечный ждет потоп: саратовские дорожники заделали ливневки

Фото с места выложили в сеть
Дарья ВасенинаДарья Васенина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото выложили в сеть

Фото выложили в сеть

Сегодня, в одном из саратовских сообществ в соцсети пользовательница Аня Дурнева опубликовала фотографии заделанных ливневок в Ленинском районе.

Горожанка уточнила место, на котором ею был запечатлен инцидент: улица Тархова, остановка общественного транспорта «ул. Бардина». На снимках видно, что недавно там ремонтировали дорогу.

Горожанин Антон Антонов в комментариях разъяснил ситуацию:

- Ее не забыли, а убрали специально. Так же и с канализационными колодцами, сначала закатают, а потом уже поднимают так как надо.

Тем не менее, если дорожники не успеют до ближайшего ливня, которые в городе не редкость, сделать ливневки, в Солнечном начнется потоп.

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