Жару без осадков прогнозируют в Саратовской области на выходные

Синоптик регионального гидрометцентра Лариса Васильева рассказала корреспонденту «КП-Саратов» о погоде на предстоящие выходные. В Саратовскую область возвращается жара.

В выходные дни по Саратовской области пройдет антициклон. Осадков не ожидается, погода будет жаркой. Температура постепенно повышается.

Ближайшей ночью в регионе будет от 14 до 19, в пониженных местах – до +10. Завтра днем – 30-35 градусов. В воскресенье ночью – 15-20 тепла, днем – 31-36. В понедельник ночью – 17-22, днём также, как и днем ранее – 31-36.

Воздушные потоки будут идти с Востока со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, порывы местами – до 14 м/с. В понедельник в южной половине региона ожидается сильный ветер, порывы – до 15-19 м/с.

- Такие температурный режим и характер погоды способствуют дальнейшему усугублению пожароопасной обстановки. На территории области сохраняется 4-й и 5-й класс пожароопасности. Ситуация будет осложняться. Нужно быть очень аккуратными с огнем во время отдыха на природе, - сказала Васильева.

В Саратове ближайшей ночью будет около 17 градусов, днём – 30-32. Воскресенье, понедельник: ночью – от 18 до 20, днём – 33-35.

Температура воды на Волгоградском водохранилище в районе Саратова составила сегодня утром 25,6 градусов выше нуля.

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