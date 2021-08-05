В Саратовской области благодаря открытию ярмарок дешевеют продукты

В Саратовской области откроют 50 новых сельскохозяйственных ярмарок. На сегодняшний день их 267, 34 открыли на прошлой неделе.

Большая часть новых ярмарок откроется в Энгельсском и Ершовском районах.

Новые точки поспособствуют снижению цен на овощи и фрукты. Так, в Саратове на ярмарке на Театральной площади уже подешевел набор продуктов для борща. Стоимость килограмма капусты начинается от 30 рублей, а лука – от 20. Картофель и морковь стоят от 35 рублей за килограмм, а свёкла – от 45.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.