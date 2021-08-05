Окончательно территория Саратовского района вольется в город Саратов после выборов

Михаил Исаев рассказал, когда новые территории окончательно войдут в состав Саратова Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 5 августа, состоялся брифинг по поводу развития Саратова за счёт присоединенных территорий. Мэр Михаил Исаев рассказал о том, когда присоединенные территории Саратовского района окончательно войдут в состав города.

Исаев рассказал, что камнем преткновения в вопросе присоединения новых территорий были льготы местных жителей. После разработки решений, позволяющих сохранить преференции, расширение города стало возможным.

- Мы сомкнулись давно, жизнь сложилась так, что границ между Саратовом и районом Саратовом мы уже не замечаем. 840 тысяч горожан едут летом на дачи. Жители района приезжают в город работать, покупают тут жилье, пользуется дорожной и социальной инфраструктурой. Мы по сути одно целое, - сказал глава города, отметив, что, например, жителям Синеньких приходится тратить на дорогу в город 160 рублей – и это только в одну сторону.

Так, до прошлого года площадь Саратова составляла 400 квадратных километров, а жили тут 838 тысяч человек. Теперь же площадь увеличилась до 1 135 квадратных километров, а количество горожан возросло до 853 тысяч.

- В августе на заседании городской думы утвердим согласие на преобразование. Окончательно все вопросы по новым территориям мы решим после выборов – сейчас нельзя нарушать границы избирательных округов.

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