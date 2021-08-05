Саратовец попал в больницу после столкновения с забором

В Саратове машина не разъехалась с забором
Фото: ГИБДД по Саратову
Вчера, 4 августа, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП с участием оградительной конструкции. Подробности сообщили в городской ГИБДД.
В 15:00 напротив дома №6г на Лунной 58-летний мужчина за рулем Hyundai не справился с управлением и врезался в забор.
В результате аварии водителя пришлось госпитализировать.
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