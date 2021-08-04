Ураган и 40-градусная жара второй день угрожают Саратовской области

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 4 августа.

В регионе сегодня облачно с прояснениями. Местами обещают кратковременные дожди, в некоторых районах – ливни грозы, крупный град. Ветер веет с северо-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, при грозе – шквалистые усиления до 15-21 м/с, в некоторых местах – до 25-30 м/с. Термометры в течение дня покажут от 26 до 32 градусов тепла, местами в Левобережье шкала термометра поднимется до +40°С.

В Саратове сейчас +25°C, к 10 утра воздух прогреется до +30°С, а днём обещают до +31°С.

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