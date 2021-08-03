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Общество3 августа 2021 14:48

Александр Занорин: Абсолютно не согласен с мнением о том, что наш город производит тяжелое впечатление

Председатель саратовской Общественной палаты прокомментировал интервью главного редактора журнала The New Times Евгении Альбац
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Председатель саратовской Общественной палаты Александр Занорин возмущен высказываниями редактора журнала The New Times Евгении Альбац о Саратове.

- Абсолютно не согласен с мнением о том, что наш город производит тяжелое впечатление. Саратов – это красивые старинные здания, это Волга, это наша прекрасная природа. Да, как и в любом другом городе, у нас есть проблемы, которые постепенно решаются. К сожалению, у нас случаются коммунальные аварии, но представители власти стараются бороться с недобросовестными поставщиками ресурсов, мы, как члены Общественной палаты, сами неоднократно выезжали на рейды, осматривали проблемные участки. Ремонтируются дороги и тротуары, об этом только вчера рассказывал глава города Михаил Исаев в прямом эфире. А сколько у нас уже благоустроено скверов и парков? В этом году открылся долгожданный пляж, реконструируется набережная. За несколько последних лет Саратов стало не узнать! Я думаю, что Евгения Альбац просто не успела рассмотреть Саратов. Хочу обратиться к ней – Евгения, Вы не правы! Саратов – один из красивых и уютных городов Поволжья, приезжайте в наш город, уверен, что Вы кардинально измените свое мнение о нем!, - высказался Занорин.

Напомним, вчера, 2 августа, в своей программе «Полный Альбац» на «Эхе Москвы» журналистка рассказала о своём путешествии Москва – Пенза – Самара – Саратов – Волгоград – Урюпинск – Тарханы. О Саратове она высказалась следующим образом:

- Саратов самый страшный, совершенно убитый город, по улицам которого течет вода, - также Альбац отметила плохое состояние региональных дорог.

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