Под Балашовом пропал мужчина с седыми усами

Ориентировку разместили в группе «Лиза Алерт»

Волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили в своём сообществе в соцсети ориентировку на 58-летнего Косолапова Сергея Владимировича.

Мужчина пропал 27 июля в селе Михайловка Балашовского района. Поисковики сообщили его приметы: рост 168 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, карие глаза. Из особых примет: носит усы, темная залысина. Был одет в черную футболку, темные трико с черными лампасами, камуфляжные резиновые шлепки, на голове была синяя бейсболка.

Если вы где-то видели Сергея, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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