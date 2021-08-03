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Общество3 августа 2021 11:23

Чиновники потратят 2,8 млн рублей на проект парка «Семхоз» в Саратове

Появится несколько зон для отдыха
Дарья Вострикова
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Объявлен аукцион на проект по благоустройству территории у саратовского пруда Семхоз.

Подрядчику необходимо до 1 декабря 2021 года предложить решение, включающее расчистку территории, ремонт плотины пруда, малые архитектурные формы, хозяйственную зону, площадку для полиции и общественный туалет. А также обеспечить условия для маломобильных групп населения.

Парковую зону нужно расчистить от поросли, опасных деревьев и тех, что «не представляют эстетической ценности». Установить спортплощадки и для детей, место для проведения культурно-массовых мероприятий, настольных игр. У пруда появятся площадки отдыха и тропинки. Там же необходимо укрепить берега, высадить кустарники и растения.

Начальная цена контракта составляет 2,8 млн рублей, а победителя аукциона выберут 13 августа.