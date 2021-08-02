Проткнувшая насмерть любовника шампуром жительница Красноармейска отправится в суд

Женщина проткнула сожителя шампуром Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Заводского района Саратова закончили расследование убийства в Красноармейске Саратовской области.

По данным следствия, около 18:30 3 июня 38-летняя женщина и её сожитель проводили гостей из квартиры на 1-м Микрорайоне. Мужчина хотел продолжить выпивать и попросил у своей дамы денег на спиртное. Получив отказ, он ударил любимую кулаком в грудь и дал несколько пощечин. Не сдержав обиды, женщина взяла в ванной шампур и воткнула его в грудь сожителя. Когда он перестал подавать признаки жизни, обвиняемая пошла к соседке, а та вызвала скорую.

- Обвиняемая признала вину в нанесении удара шампуром, пояснив, что не желала наступления смерти сожителя. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

Дело передали в суд.

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