Саратовцев ждут на ярмарках выходного дня

Завтра, 31 июля, жителей Саратова ждут на традиционных ярмарках «выходного дня».

Помимо овощей нового урожая, сельхозтоваропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, рыба, домашняя птица, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия и сахар, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед, - говорится в сообщении регионального минсельхоза.

Ярмарки будут работать на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на пересечении Пензенской и Томской, а также в Елшанке на Московском шоссе, 61.

Работать ярмарки будут с 8 утра до 4 часов дня.

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